Rambaudi: "Demme? Non è cambiato nulla nell'equilibrio, Fiorentina 3 volte vicina all'1-1"

Nel corso di Canale 21, l'ex giocatore Roberto Rambaudi ha parlato della vittoria del Napoli: "Il Napoli è cambiato in fase offensiva, attaccando la profondità e nell'ampiezza. Non è cambiato molto invece nell'equilibrio e la fase difensiva: fino al 2-0 la Fiorentina aveva creato 3 occasioni per l'1-1, nelle altre ha preso gol e stavolta è andata bene. Ma non si tratta di dare equilibrio, Demme ha fatto anche una cavolata perdendo un pallone e mandando in porta la Fiorentina. Poi ha fatto meglio nel buttarsi in avanti, ma non mi parlate d'equilibrio perché nel primo tempo lo stesso non c'è stato. Non è vero. he è andato tutto bene, le gare cambiano così, se fa l'1-1 la gara si mette diversamente, poi trovi il 2-0, ripensiamo allo Spezia. Demme mi è piaciuto molto, ma non si può dire che ha dato equilibrio, era in verticale rispetto a Bakayoko e non in orizzontale per dare equilibrio".