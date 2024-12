Rambaudi: “Il Napoli lavora con un’unica testa! Mi impressiona il miglioramento di 2 azzurri”

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero

L'ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Il Napoli dal punto di vista tattico è una squadra riconoscibile per quello che fa. Quello che mi impressiona in questo momento è il miglioramento di Anguissa e Rrahmani.

La squadra lavora con un’unica testa e Conte è stato bravo a convincere i giocatori a fare un certo tipo di calcio, dando entusiasmo e nozioni su quelli che devono essere i comportamenti da seguire. In campo tutti sanno come muoversi in fase di non possesso”.