Rambaudi: "La differenza tra Sarri e Spalletti sta nella gestione della comunicazione”

"Il primo giocava un gran calcio, ma ha portato il Napoli a non vincere lo Scudetto".

L'ex calciatore Roberto Rambaudi , ospite negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’ su Televomero ha analizzato la stagione del Napoli e parlato della prossima gara di campionato contro il Sassuolo: “ La differenza tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti sta nella gestione della comunicazione. Il primo giocava un gran calcio, ma ha portato il Napoli a non vincere lo Scudetto. Ha dato alibi ai calciatori, la colpa delle sconfitte era sempre di qualcos’altro: una volta l’arbitro, un’altra il campo, poi l’albergo…Spalletti non ha mai detto cose del genere.

Cambi con il Sassuolo in vista della Champions? Ci sono giocatori che più giocano e più mantengono la forma. Se si fermano perdono tutto il lavoro, un esempio fu Callejon a Napoli: si fermò con il Bologna e non si riprese più. Stesso discorso per Immobile alla Lazio, determinati calciatori devono sempre essere in campo”.