Rambaudi la pensa come Klopp: “Il Napoli può arrivare fino in fondo in Champions”

Roberto Rambaudi, allenatore e commentatore sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Ad Anfield è stata una partita equilibrata tra due squadre che si rispettano. Non c'è stato il solito giro palla veloce del Napoli perchè Lobotka è stato un po' oscurato dagli avversari all'inizio. Il segnale di quanto il Napoli sia forte è dato dalla scelta del Liverpool di cambiare il proprio modo di giocare per affrontarlo. Il progetto tecnico del Napoli è in costante crescita. L'ennesima prova è stata offerta l'altra sera in Inghilterra: anche senza la necessità di vincere la partita ad ogni costo, la squadra di Spalletti l'ha affrontata alla stessa maniera.

Il Napoli in Italia non ha rivali e in Europa si è fatto un'immagine per gioco e mentalità. Oggi in Serie A gli azzurri sono i più forti, hanno più idee, più qualità e un allenatore che legge bene le situazioni. Spalletti ha trovato subito la chiave giusta per stimolare i suoi calciatori. In Italia non riesco a intravedere una concorrente all'altezza e, per come la vedo io, il Napoli può solo crescere. In Champions la penso come Klopp: può arrivare fino in fondo.

Atalanta? Ci sono due gol di differenza tra la squadra di Spalletti e quella di Gasperini. L'Atalanta sta facendo meraviglie per la qualità che ha a disposizione. E' una buona squadra con un grandissimo allenatore ma il Napoli, oggi, è un'altra cosa”.