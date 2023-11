Rambaudi: “Mazzarri sfiderà il Real pensando a Inter e Juve. Ecco i suoi nuovi tre tenori"

"Potrebbero giocare Cajuste, visto che Anguissa è tornato da poco a disposizione, e Politano dal 1′”.

Roberto Rambaudi, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo la vittoria del Napoli a Bergamo e della partita che gli azzurri giocheranno in Champions League contro il Real Madrid: "Secondo me Mazzarri ha messo le mani in modo tranquillo, lasciando fare alla squadra e trasmettendo solo poche idee. Quello che mi ha subito colpito è stata l’interscambiabilità tra i tre centrocampisti, che non davano mai riferimenti. L’allenatore ha saputo dare autostima e coraggio al gruppo. Nel secondo tempo si è fatto male per la condizione atletica: la testa voleva fare, ma le gambe non giravano bene. Un’altra pecca di Garcia è stata questa.

La mancanza di Olivera è una sfortuna, ma per Mazzarri può essere un bene: può favorire quella che è la sua idea di calcio. Tutti gli allenatori intelligenti sarebbero voluti venire a Napoli, la squadra è forte e ha dei principi di gioco ben trasmessi da Luciano Spalletti.

Quali sono i tre tenori azzurri? Kvara, Osimhen e Lobotka. In difesa invece ci sono dei giocatori che non sono da Napoli.

Real Madrid? Credo che Mazzarri giocherà questa partita pensando anche alle sfide di campionato con Inter e Juventus. Potrebbero giocare Cajuste, visto che Anguissa è tornato da poco a disposizione, e Politano dal 1′”.