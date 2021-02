Rambaudi: "Napoli, serve ritrovare entusiasmo. La vittoria miglior medicina"

Roberto Rambaudi, ex giocatore, ha parlato a uttomercatoweb.com del momento del Napoli. Ecco quanto evidenziato.

"E' un campionato anomalo e può capitare come è successo ad altri. E' una perdita importante per il Napoli perchè è forte però in squadra ci sono i giocatori per ovviare alla sua assenza",

Adesso però l'avversario sarà il Genoa, in gran forma...

"E' in una ottima condizione perchè Ballardini ha dato la svolta e i giocatori hanno interpretato bene le idee dell'allenatore ma il campionato riserva incertezze; prendi un cazzotto e ti puoi comunque rialzare subito. Certo, il Napoli deve vincere contro un Genoa difficile da affrontare".

Che pensa di questo Napoli apparso troppo difensivo contro l'Atalanta?

"A Napoli non sono contenti del gioco ma Gattuso deve cercare di dare entusiasmo a questa squadra perchè in alcune gare pare che i giocatori non ne abbiano, anche perchè vivono di alti e bassi. Ora è importante far risultato, è la miglior medicina per andare avanti".

A fine stagione Gattuso e De Laurentiis si saluteranno?

"Oggi dico di sì ma dopodomani non si sa. Gli scenari soprattutto in questa stagione cambiano velocemente".