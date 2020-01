Rampulla: "Parole di Sarri sul Napoli ci stanno, infelici invece quelle sugli arbitri..."

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex Juventus Michelangelo Rampulla: “Le parole di Sarri a fine gara? Le ho trovate in linea, ci sta che ogni tanto si facciano le pulci su qualunque parola. È normale che dopo tanti anni passati al Napoli ci stia una frase del genere, anche se sicuramente non fa piacere ai tifosi della squadra attuale. La frase sulla maglia a strisce è stata abbastanza brutta, senza senso. Non so se volesse essere sarcastico, ma è sicuramente infelice per qualsiasi allenatore di qualsiasi squadra, soprattutto della Juventus”.