Ranieri: "Mi piace tantissimo il Napoli, maestoso col Liverpool. Complimenti per gli acquisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport.

La crisi dell'Inter? Che differenze ci sono da quella del 2011?

"In quell'occasione si era passati da Mourinho a Gasperini, la crisi attuale è meno spiegabile, perché Inzaghi c'era anche l'anno scorso. Io manderei via l'allenatore solo se la squadra non crede l'allenatore".

La Roma di Mourinho?

"Mou ha trovato la squadra giusta per galvanizzare il pubblico, l'Olimpico è sempre pieno. Lasciamolo lavorare, non credo abbia una squadra da scudetto, ma con lui panchina tutto è possibile".

Cosa ne pensa del Napoli?

"È una bella squadra, gli acquisti sono stati di alto livello. Complimenti a chi li ha scelti. Il campionato adesso è ben livellato, il Napoli mi piace tantissimo. Contro il Liverpool è stato maestoso".