Ranocchia svela: "Durissimi gli allenamenti di Conte al Bari, io vomitavo..."

Chiamarsi Bomber ha intervistato oggi Andrea Ranocchia, ex difensore tra le altre di Bari e Inter, con oltre 20 presenze nella Nazionale Italiana. Queste le sue impressioni sul lavoro di Sarri e Conte, che ha conosciuto ad Arezzo: "Mi sono trovato bene, è stata la mia prima esperienza. Diciamo che ho iniziato col botto, perché ho trovato subito due allenatori bravissimi, tra i più bravi delle ultime generazioni. Sono quelli che hanno un po' cambiato il modo di allenare e concepire il calcio. È stata una grande ricchezza perché iniziare subito con due allenatori così forti ti cambia tutto, ti fa crescere in maniera esponenziale perché quando sei giovane apprendi tutto più velocemente. Purtroppo quell'anno siamo retrocessi, ma a livello personale è stata una bellissima esperienza".

A Bari ritrovi Conte... Tiribocchi ci ha raccontato di allenamenti in stile Marines, con giocatori che vomitavano: erano davvero così duri?

"Io ero uno di quelli che vomitava (ride ndr). Sì erano duri, durissimi. Penso che tra gli allenatori che ho avuto è stato quello più impegnativo dal punto di vista fisico e mentale. Si faticava tanto ma ti tornava dietro anche tanto. Durante la stagione stavi bene, io devo solo dire grazie al mister per quello che ha fatto per me".