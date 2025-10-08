Rapina Criscitiello a Milano, Cruciani polemico: “Erano di Napoli”

Durante La Zanzara, programma in onda su Radio 24, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha svelato alcuni dettagli sulla rapina subita a Sesto San Giovanni nel corso della quale gli hanno sottratto un costoso Rolex dal polso: “Ero fermo, tra telefonate e messaggi. Arriva la botta allo specchietto e quindi abbasso il finestrino per rimetterlo a posto. C'era un solo scooter, l'altro era a piedi. Di mezzo c'era una aiuola tra le due carreggiate. Mentre abbasso il finestrino prendo il telefonino per filmare la targa, l'altro entra con la testa nel finestrino e mi fa vedere la pistola e in un colpo solo mi stacca l'orologio. Non ho avuto paura perché in un secondo non ti accorgi di nulla. Per fortuna ero senza i miei figli, ero da solo, loro si sarebbero spaventati".

Pronta la replica polemica e al veleno di Cruciani sui napoletani: "Ma a Napoli perché hanno la specialità di rubare rolex?".

E Criscitiello risponde: "Ancora con questo Napoli? Lo dici tu. Per me non lo erano, nel senso che non hanno detto mezza parola, se avessero parlato avrei capito l'accento, non hanno detto nulla".

E Cruciani aggiunge: "Sei un cogli**e a farti fregare un rolex di 70 mila euro, a Milano rubano a tutti e te ne vai in giro con queste cose".

La replica di Criscitiello: "Non posso avere la libertà di fare queste cose? E allora la sicurezza dov'è? Cambiamo paese a questo punto. Ma io lavoro qua e non cambio città".