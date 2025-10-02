Criscitiello, rapina con pistola in faccia a Sesto San Giovanni: rubato Rolex da 70mila euro

Attimi di paura per Michele Criscitiello, giornalista televisivo e amministratore delegato di Sportitalia, nonché presidente della società calcistica Folgore Caratese. Questa mattina, mentre era fermo al semaforo a pochi passi dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni, è stato vittima di una rapina. Tutto è accaduto in pochi istanti. Due uomini a bordo di uno scooter si sono avvicinati alla sua auto in coda e hanno urtato lo specchietto laterale sinistro, attirando la sua attenzione.

Criscitiello ha abbassato il finestrino per capire cosa stesse succedendo, ma subito dopo si è trovato una pistola puntata in faccia - non è chiaro se vera o giocattolo - mentre uno dei due malviventi si è introdotto parzialmente nell’abitacolo, afferrandogli il polso e sfilandogli un orologio Rolex dal valore stimato di circa 70mila euro. I rapinatori si sono poi dati alla fuga a bordo dello scooter, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Sesto San Giovanni, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini.