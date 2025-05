Raspadori, l'ex allenatore: "Avete visto i suoi numeri? Ha preso il peso di Kvara!"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco Cattani, ex allenatore di Raspadori nelle giovanili del Sassuolo: “Il gol di Raspadori rischia di essere quello decisivo per lo Scudetto. Ha dimostrato nel tempo di essere uno abituato ad incidere nelle gare che contano doppio. Giacomo è uno freddo e lo sta comprovando con il tempo. Poi la sua balistica si commenta da sola…

Il Napoli lo ringrazia per le sue botte da fuori. Raspadori non è più un’alternativa per Conte, ma il primo uomo disponibile quando vuole cambiare sistema di gioco e schierare le due punte. Mette a suo agio Lukaku e ha la possibilità di incidere in qualsiasi momento della gara. Giacomo si è diviso con McTominay il peso che ha lasciato Kvaratskhelia. I numeri parlano chiaro e non fa più specie. Con lo scozzese il Napoli ha tirato fuori l’asso dal mazzo e ora Conte sta raccogliendo i frutti”.