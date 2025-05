Zambardino: "Perplesso da tenuta fisica e mentale, 2T a Lecce rischiosissimo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Vittorio Zambardino, giornalista: “La sensazione dopo Lecce è di speranza. Ora ci auguriamo che questa buona stella degli 1-0 duri fino in fondo. Però sono perplesso sulla tenuta fisica e mentale di questo Napoli. Il secondo tempo di Lecce è stato un rischio enorme anche contro squadre non di vertice, come saranno le prossime avversarie del Napoli. Finale di stagione?

Ci vorrebbe la palla di cristallo. Cagliari e Parma vorranno blindare la stagione con noi, mentre il Genoa non è una squadra che fa regali. Non condivido l’ottimismo di chi dà già il Napoli campione di Italia. Fuorigiochi millimetrici? Le questioni arbitrali mi annoiano, ma l’eccessiva fiscalità è frutto di pressioni che arrivano dall’opinione pubblica sul VAR. Il fuorigioco fischiato a Lukaku al Lecce è paradossale. Purtroppo le polemiche termineranno con il gioco del calcio stesso. Anche cambiare la regola cambierebbe poco, ci sarà sempre qualcuno che dirà il contrario. Miracolo Conte? Il bilancio di Conte a questo punto è super positivo, ha rimesso in piedi un Napoli ridotto in un mucchio di rovine. Poi che sia un risultato ottenuto con un gioco poco brillante o meno, questa è un’altra faccenda. In caso di Scudetto, parleremmo di un campionato strepitoso. Ci tenevo a precisare una cosa: io non ho detto che il Napoli fa schifo, ma che il secondo tempo ha giocato da schifo. Il che è differente”.