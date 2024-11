Raspadori, l'ex allenatore: "Cambi aria! Fossi Milan o Lazio lo prenderei subito"

Cristian Bucchi, allenatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “La richiesta di Raspadori è legittima, quando è passato dal Sassuolo al Napoli ha fatto un bel salto di qualità, adesso ci sta che chieda di giocare. Giacomo è un giocatore rapido e veloce, ha l’attacco di profondità, ora deve legittimare la titolarità e a Napoli non avrà questa possibilità.

Sta vivendo un momento molto delicato, credo che per il bene del Napoli e del ragazzo sia arrivato il momento di trovare una collocazione diversa, fossi nel Milan o nella Lazio lo prenderei subito. All’Atalanta non lo vedrei bene, c’è troppa concorrenza, deve andare in una squadra dove ci sono due attaccanti e lui è il terzo”.