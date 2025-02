Raspadori trattenuto a gennaio, Conte scoppia a ridere: “Dovevamo dare anche lui?”

Nel corso della conferenza stampa di oggi il tecnico del Napoli Antonio Conte è tornato su ciò che è accaduto in sede di calciomercato nel mese di gennaio. La domanda è su Giacomo Raspadori e mentre il giornalista gli chiede di un giocatore che sarà finalmente protagonista anche perché a gennaio il Napoli, nonostante le richieste, ha deciso di trattenerlo, Conte lo interrompe e dice: "Davamo anche lui (ride, ndr), per sapere eh, il campionato devi finirlo. Se davamo anche Raspadori... va bene tutto però (ride, ndr).

Segnale di stima? Sì, di tutto, di numero (ride, ndr). Ma io nei suoi confronti mi sono espresso anche prima del mercato, quelli bravi io possibilmente provo a tenerli, poi ci sono cause di forza maggiore ed accade il contrario ma al di là di voi l'importante per me è che sappia il calciatore della stima e lui è sempre stato applicato, nel gruppo, ha sempre fatto il suo dovere, così come gli altri che sono subentrati, ricordo pure le perplessità su Jesus. Sembrava stessi facendo giocare l'ultimo giocatore in Italia, invece i calciatori vanno allenati e istruiti bene e devi esaltare le loro caratteristiche. Questo è il nostro compito, dare le giuste istruzioni".