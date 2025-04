Rastelli: “Conte si fida solo di questi due giocatori dalla panchina”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio- Terzo Tempo, è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore: “Il Napoli sta patendo qualche problema sia fisico che mentale. Non riesce a mantenere alta la concentrazione anche quando è in vantaggio e non ha giocatori di gamba con cui poter alzare il livello in ripartenza. Raspadori? Ha dimostrato di non essere una riserva. Ha sempre risposto benissimo e rappresenta un jolly per Antonio Conte, nella sua posizione può fare veramente bene.

Un altro grande giocatore poco impiegato è Gilmour, è veramente forte e giocherebbe titolare in molte squadre di Serie A. Questi sono gli unici due nomi su cui Conte punta per la panchina, gli altri calciatori evidentemente non ricevono molta fiducia dall’allenatore. La partita di lunedì non va sottovalutata. L’Empoli viene da tante gare senza risultato ma il Napoli deve sfidare i toscani con tanto rispetto, deve saper sbloccare immediatamente il risultato e giocarsela bene”.