Rastelli ipotizza: “Deulofeu? Forse per questo motivo il Napoli non affonda il colpo”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto l’allenatore Massimo Rastelli

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto l’allenatore Massimo Rastelli: “Deulofeu è sicuramente un giocatore di grandissima qualità, ma è poco ordinato. Può giocare sia da prima punta che da seconda punta. Da esterno rende meno perché non gli piace avere una posizione definita. Gli piace spaziare sul fronte d’attacco. Da esterno lo perdi un po’ nella fase di non possesso perché non lo vedo propenso a fare tutta la fascia. Probabilmente per questo il Napoli non sta andando forte su di lui”.