Rastelli: “Lukaku? Dopo Torino sono ancora più convinto di una cosa”

L’allenatore Massimo Rastelli, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della vittoria del Napoli contro il Torino: “Il Napoli sta migliorando progressivamente partita dopo partita, le percentuali di crescita sono evidenti. A Torino gli azzurri hanno fatto una gran bella partita, ho visto come i calciatori hanno messo bene in pratica la strategia preparata in settimana da Antonio Conte.

Ci sono state un paio di sbavature che hanno fatto rischiare di subire gol, ma questo è anche sinonimo di una buona sorte che indica come i campionati a volte debbano andare in un certo modo. La squadra ha gestito senza grandissimo affanno, chiudendo le fasce e ogni spazio all’avversario per portare a casa un risultato importante. In contropiede ci sono state delle occasioni importanti e solo le parate di Milinkovic hanno evitato il raddoppio.

I miglioramenti di Lukaku? Ero convinto, e ora lo sono ancora di più, che la sua condizione stia crescendo e che possa ritrovare la brillantezza del vero Lukaku. La prestazione che ha fatto con il Torino mi è piaciuta sotto tutti i punti di vista”.