Rastelli: "Napoli da scudetto, è in vantaggio con un'altra squadra"

“L’Italia fuori dal Mondiale Non è facile dare una lettura, quella contro la Macedonia è stata una partita dove la squadra non è arrivata nelle perfette condizioni. Poi pressione e posta in palio hanno fatto il resto”. Così a Tuttomercatoweb Massimo Rastelli.

Pressione contro la Macedonia?

“Non tanto per l’avversario ma per la posta in palio. Lo spettro di fallire ancora una volta la qualificazione ha aumentato le responsabilità e la pressione. I più brillanti erano Verratti e Berardi, poi nessuno ha provato qualcosa in più del compitino”.

Da dove deve ripartire la Nazionale?

“Da alcune certezze, dalla qualità del gioco. Qualche talentino ce l’abbiamo. E Raspadori potrebbe essere un punto fermo della Nazionale del futuro”.

Domenica c’è Juve-Inter.

“Una gran bella gara molto sentita dalle due squadre e dalle due tifoserie. La Juve potrebbe avvicinarsi alle prime posizioni e superare temporaneamente l’Inter. Vedo comunque Milan e Napoli in vantaggio per lo Scudetto”.