Real Madrid, l'ex presidente: "Vazquez accostato al Napoli? Un grande affare per tutti"

Nel corso di 'Radio Goal', l'ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Su Lucas Vazquez, accostato al Napoli: "Lo conosco dai tempi delle giovanili del Real, è un ottimo giocatore. E' polivalente, può ricoprire più ruoli. Non so dove potrebbe giocare nella prossima stagione, ma qualsiasi club punterà su di lui farà un affare molto importante".

Che succede nel Real Madrid? "E’ una stagione molto difficile per tutti i club a causa del Covid, Non ha fato bene l’leimi dall cpa speriamo che il apreggio protsa portare entusima oper il camnoonato , in chanpiopn abbiamo avuto un risultato positivo contro l’Atalatna, speriamo di aver un buon cammino in questa competizione".

Su Ancelotti: "E’ un allenatore magnifico, ha fatto bene ovunque e non so perché a Napoli non ha fatto i risultati, forse è stato sfortunato. All’Everton sta facndo molto bene".

C'è l'interesse di alcuni club spagnoli per Insigne? "Parliamo di un grandissimo giocatore, non so quale sarà il suo futuro. Sicuramente farà bene a restare a Napoli, ma a qualsiasi club andrà farà benissimo”.