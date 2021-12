Real Madrid, Modric pazzo di Ancelotti: "Spettacolare come persona e come allenatore"

Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Inter: "Il mister è spettacolare come persona e come allenatore. La sua gestione della squadra è meravigliosa. Credo che si veda nei risultati e nel gioco che esprime la squadra. Siamo contenti. Ci dà fiducia e trasmette tranquillità. Ti aiuta in campo quando sai che dietro c'è qualcuno che ti sostiene. Siamo all'inizio, siamo a metà stagione e c'è molto da fare. Dobbiamo continuare a dare tutto partita dopo partita e ci auguriamo che alla fine riusciremo a vincere qualcosa".