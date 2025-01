Reginaldo: "Neres ci sta facendo divertire! So com'è Conte e so che giocatori cerca"

vedi letture

Reginaldo, calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono veramente contento che Neres ci stia facendo divertire e si sta divertendo. Lo vedo sereno a fare il suo lavoro, sono contento per lui e soprattutto per il popolo napoletano. So che persona è Conte e so che giocatori cerca.

Giocare col Verona non era facile, c’era il rischio che si chiudessero dietro e non è stato affatto facile per il Napoli. Oggi il Napoli ha raggiunto la mentalità che chiedeva Conte, da qui in poi il Napoli può solo crescere. Conte è il primo critico di sè stesso, ma Neres ha la mentalità giusta. L’ho beccato al centro commerciale qualche settimana fa, è un ragazzo molto tranquillo. Lo ricordo ai tempi dell’Ajax e mi auguri torni a quel livello. Nazionale? Quando era nell’Ajax era fisso in nazionale brasiliana, quest’anno ci tornerà sicuramente”.