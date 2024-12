Reginaldo: “Neres ha più qualità di Politano, mi aspettavo entrasse prima con la Lazio”

Reginaldo, calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A destra Politano fa un gran lavoro in fase difensiva, a volte lo vediamo come se fosse un terzino. Magari con Neres il Napoli può giocare un po’ più alto rispetto a come gioca Kvaratskhelia.

Neres sta dimostrando che sa fare anche un lavoro sporco come fa Politano, ma in avanti dà più qualità. Mi aspettavo che entrasse prima contro la Lazio soprattutto dopo il goal preso, poi in contropiede è uno che fa la differenza. La Lazio non ha paura, gioca, perciò speravo che Neres entrasse un pochino prima”.