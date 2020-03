Reina: "Ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, ma non ho potuto fare tampone"

Pepe Reina crede di aver avuto il Coronavirus. Il portiere spagnolo ha raccontato la sua esperienza a Cadena Cope, la celebre emittente radiofonica spagnola, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore: "La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Qui non si fanno i test e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene. È dura, è come se mi fosse passato addosso un camion".