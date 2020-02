Reina, il papà: "Al Napoli non servirà un miracolo per battere il Barça. Pepe? Non so per chi tiferà..."

Miguel Reina, papà di Pepe che ha giocato con le maglie di Napoli e Barcellona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' una situazione che non si era mai verificata, dispiace vedere il Barcellona attraversare questa situazione. Sta dando un'immagine penosa al mondo visti i continui problemi tra società e giocatori. Difficile che in questo momento il Barcellona possa tornare con Setièn al guardiolismo, mancano giocatori come Xavi, Iniesta, i grandi calciatori che hanno fatto grande il Barcellona con Guardiola. Per il 70/80% il Barcellona è Messi dipendente.

Sono innamorato del Napoli e del modo in cui sta giocando, non so dire per chi farà il tifo Pepe ma sarà una doppia sfida complicata per entrambe le squadre. Sarà un turno molto equilibrato, il Napoli sta giocando molto bene a calcio, il Napoli non dovrà fare un miracolo per superare questo Barcellona.

Fabiàn? E' un giocatore molto forte, ha grandi qualità, se fossi un allenatore non farei mai a meno di un giocatore con le qualità di Fabiàn".