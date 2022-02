Reina, il papà: “Napoli favorito sul Barça, chi passa vince la coppa. Sul ritorno di Pepe…”

Miguel Reina, papà di Pepe, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli che ha parlato di Barcellona-Napoli e non solo: “Sono convinto che sarà una partita molto equilibrata e assisteremo, tra andata e ritorno, a due gare epiche, per la forza delle due squadre. Secondo me, chi passerà in questa sfida vincerà l’Europa League.

Per me, la parte più forte del Barcellona è la difesa. Allo stesso tempo, anche il Napoli presenta dei calciatori molto forti. Sono due squadre dalla forza importante. Non è semplice indicare un calciatore più forte rispetto agli altri. Il Napoli ha tanti giocatori importanti e di qualità. Il mio preferito è Lorenzo Insigne e, magari, potrebbe essere determinate proprio lui.

Ritorno di Pepe a Napoli? Non mi pronuncio sulla possibilità di un suo ritorno a Napoli. Pepe mi dice sempre che, ogni volta, la parola ‘Napoli’, quando la sente, il suo cuore si riempie di felicità. Il suo legame con la città di Napoli, per come è stato trattato, resta fortissimo. Hanno vissuto un’esperienza fantastica e un’avventura incredibile insieme“.