Reja annuncia: "ADL mi chiede sempre di tornare in società, ma ho deciso di restare fuori dal calcio italiano. Largo ai giovani"

"Un rientro in panchina? No, in Italia no. Ho deciso, resto al di fuori". Lo annuncia Edy Reja in un'intervista al Corriere dello Sport. "Con De Laurentiis - spiega Reja - ho un ottimo rapporto, mi chiede sempre se voglio tornare in società con un altro ruolo, abbiamo parlato del settore giovanile, c’è stato il discorso del Bari. Ma va bene così. Largo ai giovani".