Reja: "Per chi ha fatto la storia del Napoli vederlo in finale è motivo di gran soddisfazione"

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bellissimo il match che ci attende tra Napoli e Juventus. Il Napoli in finale di Coppa Italia è motivo di grande soddisfazione, specie per noi che facciamo parte della storia del club. Con Gattuso il Napoli è tornato a inanellare prestazioni e punti dopo un inizio difficile. Questo mi fa enormemente piacere".