Renica bacchetta: "Gattuso capace ma contro il Lecce ha sbagliato delle scelte"

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ogni partita è una storia a se per una serie di particolarità. Infortuni seri, tanti impegni, una rivoluzione nella squadra, l'assetto che continua a cambiare. Purtroppo si è fatto questo passo indietro frutto, adesso possiamo dirlo, di un errore nello scegliere i giocatori da mandare in campo. Mettere due difensori da due mesi fermi... Gattuso è un uomo fantastico ed un uomo capace, la squadra ha delle buone idee, però anche il fatto del minutaggio che un giocatore ha no, essere in forma o non in forma, non è una cosa da sottovalutare".