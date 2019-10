Renica difende la difesa: "Diverse attenuanti per l'inizio così così, ora è cresciuta"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli e dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul reparto arretrato azzurro al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Koulibaly veniva dalla Coppa d'Africa e ha raggiunto tardi Manolas. I due non hanno potuto lavorare insieme all'inizio, era difficile essere equilibrati e conoscersi al meglio. Qualche attenuante c'è, sicuramente, per l'inizio così così della difesa. Ma adesso il reparto è cresciuto, così come doveva essere, perché subire troppi gol in Italia vuol dire non vincere".