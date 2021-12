Renica: "Insigne lo confermerei a vita. Pizza napoletana? Ne vado pazzo"

La questione Insigne (tra due settimane potrebbe far parte della lista dei parametri zero) e il campionato. Ne abbiamo parlato con Alessandro Renica, grande ex difensore partenopeo. "Per quanto riguarda la vicenda Insigne - dice a Tuttomercatoweb.com - è una storia gestita dal presidente in questo modo e diciamo che è affar suo nel senso che è lui che ha deciso di portare avanti questa situazione in questo modo. Vedremo che conseguenze ci saranno, in generale. Dipendesse da me, Insigne lo confermerei tutta la vita ma devono trovare loro l'accordo".

Ripercorrendo la vicenda che idea si è fatto?

"E' stata gestita con canoni moderni. Una volta non si sarebbe arrivati a gennaio, con i traguardi che ci sono da raggiungere e le eventuali tensioni che può portare".

Che Napoli sarebbe senza Insigne?

"La squadra sarebbe più povera dal punto di vista tecnico e delle soluzioni offensive. Come esterno sinistro è il più forte in Italia".

Domenica la sfida contro il Milan: vale tanto per la lotta scudetto...

"E' un test per tutte e due e chi perde si ridimensiona... Chi è più in forma? Nessuna delle due: sia Milan che Napoli hanno giocato due gare... discutibili, però si sa che nel calcio ciò che vale una domenica non vale per quella dopo".

Chi ha giocato meglio finora?

"Per tre quarti di campionato il Milan ma nell'ultima fase è calato, è visibile. E' riconducibile alla questione infortuni che è un discorso che riguarda anche il Napoli".

Chiusura con una curiosità: De Laurentiis ha detto che a lui non piace la pizza napoletana, peraltro cotta nei forni a legna di cui poco si sa... Lei che ha vissuto tanto tempo a Napoli che ne pensa?

"Io invece vado pazzo per la pizza napoletana e riesco a mangiare solo quella..."