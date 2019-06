Renica: "Koulibaly e Manolas non sono complementari, Albiol è insostituibile"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli: “La coppia Koulibaly-Manolas per me non sarebbe complementare, entrambe hanno bisogno di un altro difensore che guida la difesa e in fase di impostazione si perderebbe qualcosa rispetto alla coppa Albiol-Koulibaly. Per me Albiol è un giocatore insostituibile nel dare ordine alla difesa e si è visto quest’anno quando è mancato. La sua partenza sarebbe una grave perdita”.