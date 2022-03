Renica: "Napoli ha più motivazioni del Verona, mi aspetto una bella reazione"

Il Napoli di fronte ad un bivio. Domenica contro il Verona deve solo vincere per continuare a credere nello scudetto

Il Napoli di fronte ad un bivio. Domenica contro il Verona deve solo vincere per continuare a credere nello scudetto. Ne abbiamo parlato con Alessandro Renica, doppio ex del match: "Mi aspetto una bella reazione da parte della squadra di Spalletti - dice a Tuttomercatoweb.com - perché ha più motivazioni del Verona che è comunque ostico e non regala niente. E' vero anche che la formazione di Tudor può avere il sogno Europa. E' una squadra, quella gialloblù, che fa giocar male gli avversari perchè è molto aggressiva e intensa ma il Napoli sa cosa deve fare e sa bene che è anche uno spartiacque. si vedrà se potrà continuare a lottare per scudetto o dovrà guardarsi dietro per il discorso Champions"

Spalletti che scelte farà?

"Servirebbe essere sul campo. Vedremo se ci sarà Ruiz. Anguissa dovrebbe esserci ma quando ci sono gare ad altra intensità si fa male, vedi le gare con Inter e Barcellona; credo giocheranno comunque Anguissa e forse anche Lozano che possono essere armi importanti col Verona perchè hanno velocità nell'attaccare gli spazi che il Verona può concedere".