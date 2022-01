Renica: "Osimhen tornerà devastante, è il Napoli la vera rivale dell'Inter"

Alessandro Renica parla a Marte Sport Live del momento del Napoli: “Il campionato è ancora aperto. Il Napoli ha giocatori importanti che sono pronti a vincere. Adesso serve un filotto importante. Tuanzebe? E’ una vita che chiediamo il terzino sinistro, ma questa squadra può rimediare a questa mancanza. Juan Jesus può giocare in questo ruolo, per il resto il Napoli ha degli esterni offensivi fantastici, poi Osimhen tornerà devastante quando sarà in condizione e non dimentichiamo Koulibaly e Anguissa che rientreranno dalla Coppa d’Africa. Il Napoli è la rivale dell’Inter che però sta giocando molto bene”.