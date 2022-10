Renica pazzo di Kim e Ostigard: "Uno bravo come Koulibaly, l'altro un piccolo Cannavaro"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Lorenzo Marucci

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Kim sta sorprendendo, sono impressionato dalle sue prestazioni. Il complimento migliore che si possa fare a lui in questo momento è che non fa rimpiangere Koulibaly. Io pensavo che il Napoli avrebbe risentito dell'addio di Kalidou, invece le prestazioni di Kim sono sempre ottime, ne ha sbagliato una sola contro il Lecce, poi ha sempre fatto bene.

Ostigard? E' un mio pallino, il Napoli ha fatto un grande acquisto, quest'anno Giuntoli non ne ha sbagliato uno. Ha fatto due partite strepitose con Lecce e Rangers, per me è un centrale di grande prospettiva e sarà futuro titolare nel Napoli perché è molto forte e giovane. A me ricorda un piccolo Cannavaro per la forza esplosiva e l'elevazione".