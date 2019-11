Renica propone: "Maradona sulla panchina del Napoli darebbe la scossa giusta!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, interrogato sui temi di casa Napoli: “Maradona prossimo allenatore del Napoli? È un’idea, sì. In questo momento difficile ho detto la mia, visto che in tanti hanno espresso pareri negativi sul Diego allenatore. L’ho argomentata concretamente, penso di sapere quello che dico. Se gli si danno i compiti giusti, può dire la sua. Si parla di scosse, e credo che Diego la darebbe, poi è un suo sogno e in genere si realizzano. Semmai dovesse decidere di allenare il Napoli, farebbe ciò che dovrebbe fare e rispetterebbe la sua parola. Se Diego è motivato, fa quello che vuole. Se prende l’impegno, conoscendolo come uomo, sarebbe una persona seria. Noi ex compagni lo adoriamo non perché era un campione, ma come uomo.

Gol alla Juve? Quando si affrontava si dava il massimo, quando ritrovo i miei compagni come Franchini e De Napoli ci ripensiamo ancora e riflettiamo su come eravamo diventati noi la loro bestia nera. Ancelotti mi ha deluso un po’, anche se sono dell’idea che gli allenatori debbano portare a termine il ciclo”.