Renica sicuro: “Se il Napoli avesse avuto Ibrahimovic avrebbe lottato per lo Scudetto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alessandro Renica, allenatore.

“Stamattina sono stato a vedere il murale che hanno fatto per Maradona a Frattamaggiore ed è stato fatto benissimo, ha degli occhi impressionanti. Futuro del Napoli? Se vengono a mancare quei 5-6 giocatori ormai indispensabili io mi preoccupo. Se qualche big viene ceduto il Napoli si indebolisce e non poco.

Il Napoli doveva essere al posto del Milan in classifica? Se il Napoli avesse avuto Ibrahimovic avrebbe lottato per lo Scudetto e magari lo avrebbe anche vinto. Al Napoli, parliamoci chiaro, manca un bomber vero. Poi uno può fare il polemico e cercare di capire perché il Napoli non è lì ma per me Gattuso è promosso, ha fatto il massimo per le problematiche avute. Andava confermato a tutti i costi, perché sta crescendo come allenatore e ora conosce l’ambiente e i media che in certi momenti sono aggressivi. Avrebbe potuto fare meglio di quanto sta facendo ora. Poi vedremo che allenatore il Napoli sceglierà. C’è da dire anche che c’è stato il ritorno delle milanesi”.