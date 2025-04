Renica: "Uomini scudetto? Ce ne sono tre intoccabili nel Napoli"

Al quotidiano La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha parlato della corsa scudetto l'ex difensore azzurro Alessandro Renica: "Adesso è cambiata la scena e seppur con percentuali minime, il Napoli è in vantaggio. Si è capovolta la situazione e nessuno lo avrebbe sospettato. Ma la tenacia è stata premiata, resistere all’Inter e poi agganciarla non era semplice. La rivincita delle riserve. Raspadori ne è la dimostrazione, si è rivelato fondamentale, ha spaccato la gara con la sua imprevedibilità e con quelle capacità di costruire assist o di segnare che ha mostrato anche in Nazionale. Ma a me è piaciuto anche Rafa Marin, decisivo in una situazione complicata con una chiusura imponente.

Chi lo deciderà questo campionato? Il Napoli ha tre uomini intoccabili, per me: Lukaku e non solo per i gol che segna; McTominay ed è persino superfluo spiegarne i motivi e Anguissa, nonostante ora sia calato, perché ti sposta l’andatura del centrocampo. Ma, in sostanza, un po’ tutti si sono guadagnati queste cinque giornate avvincenti. Il Napoli sta lassù, punto a punto con l’Inter, e vede lo scudetto. Si è guadagnato questo diritto".