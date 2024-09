Repice: "Conte è l'unico al mondo insieme a Klopp in una cosa…”

Francesco Repice, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Erano circa 400 giorni che il Napoli non era primo in classifica da solo, le parole di Conte sono state chiare ieri, ha detto che c’è molto da lavorare nonostante il primato. L’ho trovato innamorato della città, della squadra. Lui pensa davvero che la mancanza delle coppe non sia un vantaggio per il Napoli.

Conte è uno che sposta tutto, insieme a Klopp è l’unico allenatore al mondo che sposta. Difesa forte? Le grandi squadre si costruiscono sulle difese, ieri il Napoli ha subito solo un tiro in 90′. Ho visto un Napoli feroce nel recupero del pallone nel primo tempo, poi ho visto l’applicazione del lavoro che si fa in allenamento come nell’occasione del goal di Politano”.