Repice: "Conte ha contaminato la piazza, Napoli entusiasta di Lukaku grazie a lui"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo', è intervenuto Francesco Repice, giornalista e radiocronista: "Con Conte e Lukaku si ricrea una nuova connessione che, forse, non si è mai interrotta. Lukaku la scorsa stagione ha segnato 21 gol, in una stagione che è stata tutt’altro che esaltante in campionato per la Roma. Per me, quest’anno, Inter e Napoli partono davanti a tutte, la Juventus sta acquistando tanto e bisognerà tenerne conto, ma le favorite sono loro. Conte ha contaminato tutta la piazza, ecco la sua forza. Lukaku è forte ed è giusto essere entusiasti, ma non che Osimhen sia da meno, ma Conte ha convinto tutti perché piace a lui.

5-4-1 in fase di non possesso? Mi dà suggestione che quando si è sotto la palla bisogna essere in tanti. Per me esistono concetti molto semplici e chiari: quando si difende, c’è da stare in quanti più possibile dietro la linea della palla. Poi, attacca con altrettanti uomini.

Effetto De Rossi terminato? Assolutamente. Credo che quando perdi una partita e lo fai in malo modo, anche perché la squadra non è completa, certe cose vengono fuori. Adesso però la squadra va a completarsi e De Rossi avrà tutte le possibilità di giocarsi il suo obiettivo fino al termine del campionato".