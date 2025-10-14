Repice esalta Maradona: "Non avrebbe mai fatto quello che ha fatto Messi in Qatar"
Il noto radiocronista Rai Francesco Repice elogia Diego Armando Maradona: "E' un esempio da seguire per i ragazzi, è l'unico che è caduto e ha detto non fate quello che ho fatto io, ma mi rialzo sempre e so sempre da che parte stare, cosa dire e metterci la faccia e nessuno potrà mai portarlo dalla sua parte senza convincerlo. Messi è stato meraviglioso, tecnicamente quasi lì.
Ma la differenza è un'altra. Quando premiano Messi al Mondiale, gli mettono una cosa, un vestito tipico, sulla maglia. E lì a me mi è caduto tutto. Ho pensato: se c'era Diego qui, scoppiava la terza guerra mondiale. Per quanto quel vestito sia onorabilissimo e rispettabilissimo. Ma per un calciatore la maglia con quel numero è una roba importante, è qualcosa di più, con i colori della tua bandiera e per questo tu sopra non ci metti proprio niente".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro