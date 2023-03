Repice: “Mi piace veder giocare il Napoli perché riesco ad assaporare ogni azione”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco Repice, giornalista Radio Rai

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco Repice, giornalista Radio Rai: "Sono innamorato del calcio, ho avuto la fortuna di veder giocare calciatori pazzeschi. Tutti questi estimatori della Premier League un po’ mi infastidiscono, non vedo l’ora che il calcio italiano dimostri. Per molti anni ho fatto il bordocampista e ho avuto la fortuna di vedere cose straordinarie. A me piace, in qualche modo, anticipare con la fantasia ciò che potrebbe accadere in campo e vedere le partite del Napoli quest’anno, mi piace perché riesco ad assaporare ogni azione.