Fontana su Lobotka: "Ci sono alcuni indicatori per valutare stato della caviglia"

"Il Napoli era in totale controllo contro il Genoa, ma ha preso gol a difesa schierata. A Parma aumenterà l'attenzione". Queste le parole a Radio Marte di Gaetano Fontana: "Quando sei a poche giornate dal campionato e dallo scudetto, più che cali di concentrazione ho visto una gara in completa gestione da parte del Napoli, è stata l'unica volta in cui il Genoa s'è affacciato dalle parti di Meret. Il gol è stato preso a difesa schierata, parliamo di una situazione estrema e di un episodio che ha girato male, questo servirà a tenere altissima l'attenzione nelle ultime gare. Del resto il Napoli ha dato sempre il massimo nelle occasioni più complicate, la squadra ha saputo reagire sempre nelle difficoltà, oltretutto in difesa è in piena emergenza da sempre.

Lobotka? Il primo indicatore dello stato della caviglia è il gonfiore, se si trattava di una caviglia senza grossi danni si è pensato di rischiare, con il senno del poi sarebbe stato meglio non farlo, ma è ovvio che Lobotka avesse avuto tutte le rassicurazioni per giocare. Al di là di tutto, comunque, non mi è dispiaciuta la gara di Gilmour, il Napoli ha giocato e costruito, ha preso il 2-2 su una banalità, un cross in area a difesa schierata. La gara di Parma? C'è ovvia disparità tra le due squadre in campo, lo sanno tutti, per cui mancano due gare e il Napoli deve vincerle senza aspettarsi un calo da parte dell'Inter, gli azzurri sono padroni del loro destino, non credo ci siano grosse difficoltà a ribadire ancora una volta che merita la classifica che ha e che ha grandi valori, dimostrati anche nelle situazioni di emergenza. Credo che un allenatore incida, un tecnico deve portare conoscenza del suo lavoro e soprattutto la capacità di capire e carpire i segreti e le informazioni delle avversarie. Conte è un maestro in questo e sta incidendo tantissimo".