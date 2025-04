Repubblica, Pinci: "Non si sono opposte solo Napoli e Roma alla richiesta di rinvio dell'Inter"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista di Repubblica, Matteo Pinci: "Secondo quel poco che abbiamo ricostruito, quando il ministro Musumeci ha comunicato la sospensione dei match in programma sabato a causa dei funerali di Papa Francesco, subito è partita la caccia per la data del recupero delle partite. Per quanto riguarda Lazio-Parma e Como-Genoa non c’erano particolari problemi, mentre per Inter-Roma c’era il problema che il calendario dei nerazzurri è strettissimo.

L’Inter aveva chiesto di far slittare la partita a data da destinarsi, precisamente l’unica data disponibile era quella del 21 maggio. Il primo ad alzare le barricate e ad opporsi a questa richiesta è stata Andrea Butti, capo delle competizioni della Lega Serie A, seguito poco da Roma e Napoli. De Laurentiis ha sostenuto, difendendo anche gli interessi della sua squadra, che l’Inter come tutte le altre doveva giocare in questo weekend. Il confronto è avvenuto in toni sereni e alla fine l’Inter per onorare la memoria di Papa Francesco e le sue esequie, ha chiesto di giocare domenica. La decisione del rinvio è stata presa dalla Lega, secondo me in accordo con le televisioni locali e per rispetto delle esigenze di tutti. Alle 12:30 giocava già la partita del Milan domenica e questo avrebbe sottratto ad entrambe le parti una certa dose di attenzioni. Alle 18:30 era troppo tardi, quindi le 15:00 era la soluzione migliore per mettere d’accordo le esigenze di tutti.

Marotta League? Credo che non esistano league di nessun tipo. La Lega Serie A è una lega ben strutturata e seria e se c’è qualcuno che può orientare i risultati e l’andamento delle partita è chi paga per assistere alle partite, ovvero le televisioni. Non vedo dove l’Inter possa avere avuto un vantaggio giocando domenica. Il Barcellona giocherà sabato in finale contro il Real Madrid per la Coppa del Re, quindi non vedo dove i nerazzurri avrebbero guadagnato un vantaggio.

Vantaggio Inter in campionato? Dipende dalle opinioni che ci facciamo sull’argomento. Se guardiamo il calendario l’Inter ha da una parte c’è la sfida di Champions e dall’altra il campionato. Il tifoso del Barcellona, per esempio, avrebbe da dire diversamente qualora l’Inter avesse giocato di sabato e non di domenica".