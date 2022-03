Resp. Ticketone: “In 26mila in fila sul web per Napoli-Milan. Curve sup. esaurite in 37min.”

"Le richieste sono state tantissime, avendo un Maradona sopra l’altro si sarebbe potuto avere una partita da 160mila persone".

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile area sport di Ticketone: "Per Napoli-Milan abbiamo contato quasi due Maradona in coda per cercare di prendere un biglietto. Ad un certo punto c’erano in fila sul web circa 26mila persona. La cosa importante è che le due curve superiori si sono esaurite in 37’, abbiamo avuto delle tempistiche ottimali. Non ci sono più biglietti acquistabili attualmente. Le richieste sono state tantissime, avendo un Maradona sopra l’altro si sarebbe potuto avere una partita da 160mila persone.

Nella fase cruenta della pandemia la gente aveva un po’ paura, ora la limitazione al 75% non è giustificabile quando poi in tutta Europa si gioca al 100% della capienza. Ci aspettiamo che prossimamente si possa tornare gli stadi al 100%, spero che le autorità facciano il loro dovere verso il calcio e il suo pubblico. La rimonta dell’Olimpico ha entusiasmato un po’ tutti noi, ci aspettiamo lo stesso spettacolo nelle prossime partite. Ci auspichiamo sempre il Maradona pieno perché davvero il pubblico è una forza incredibile”.