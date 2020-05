Responsabile tamponi SSC Napoli: "Test ad ADL? Servirebbero 20 persone per tenerlo fermo..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Mirone, Professore Ordinario di Urologia dell'Università degli studi di Napoli Federico II, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napol: "Fare i tamponi a De Laurentiis? C'è bisogno di 20 persone che lo tengano fermo (ride, ndr). Avverto una passione, una voglia di riprendere a giocare da parte dei ragazzi, lasciamo stare multe e contenziosi".