Retroscena Conte: "Mi avete promesso Gilmour, non potete darmi Arthur"

A fine mercato, in estate, il Napoli aveva difficoltà a chiudere per Gilmour del Brighton, così spunto fuori l'opzione Arthur, che era in uscita dalla Juventus. Il suo nome fu accostato al club azzurro solo per poche ore. Conte, infatti, si oppose al suo eventuale arrivo in prestito. Arrivano oggi i retroscena di quei giorni con Francesco Modugno, giornalista Sky, intervenuto a Radio Marte.

"In questo momento Gilmour è un calciatore che è difficile togliere dall’undici titolare. Del resto Conte ha fortemente voluto lo scozzese. Quest’estate il Napoli aveva preso Arthur dalla Juventus. Conte, però, ha sempre indicato Gilmour come sua scelta. ’Mi avete promesso Gilmour, non potete darmi Arthur’, era il discorso fatto dall'allenatore, grande estimatore del giocatore. Il giorno dopo il Napoli mollò il brasiliano e prese Gilmour. I fatti gli hanno dato ragione".