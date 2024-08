Sky - Gilmour sfumato! Arthur-Napoli, manca accordo con la Juve sull’ingaggio: le ultime

Billy Gilmour era pronto a raggiungere Napoli ma l’infortunio di O'Riley ha bloccato definitivamente quest’operazione e così nel tardo pomeriggio è nata l’idea per il prestito secco di Arthur Melo. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni di ‘Calciomercato l’Originale’.

Nelle idee del club azzurro il brasiliano potrebbe fare il vice Lobotka. Non è stata però ancora raggiunta la quadra sullo stipendio. Il centrocampista percepisce un ingaggio molto alto e il Napoli ha chiesto la partecipazione della Juventus e ancora non c’è intesa a tal proposito. Per quanto riguarda eventuali nuovo innesti, molto dipenderà dalla cessione di Osimhen: dovesse giungere nella notte, il Napoli avrebbe maggior forza economica per prendere un esterno destro e magari anche un altro rinforzo.