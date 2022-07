Rezaei condanna gli insulti ad ADL: "Creano una brutta immagine di tutta Napoli"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rahman Rezaei, ex calciatore del Perugia ed attualmente allenatore.

Pensiero sugli insulti a De Laurentiis? "A livello internazionale, ciò che è successo crea una brutta immagine della città e di tutta Napoli. Bisognerebbe assumere condotte civili. Se il Napoli vuole diventare un'ottima squadra a livello internazionale, accogliere grandi calciatori in futuro e diventare una grande società, non è ideale questo comportamento. Alla fine si crea un'immagine negativa della squadra e della città, questi sono episodi da condannare".

Quanto è importante che Kim, nuovo innesto del Napoli, impari il più possibile la lingua e conosca subito i suoi compagni? "A livello culturale tra Corea del Sud e Italia c'è una netta differenza. Kim è un calciatore internazionale, saprà parlare sicuramente l'inglese ed avrà meno difficoltà. Tanti giocatori, i quali sono giunti in Italia, hanno vissuto momenti difficili, soprattutto per quanto concerne l'ambientazione. È complessa la lingua italiana, ci saranno tantissime difficoltà da affrontare per adeguarsi al calcio e alla cultura italiani. Con l'utilizzo dell'inglese, tenterà di ambientarsi il prima possibile. È molto forte calcisticamente parlando, ma ha bisogno di apprendere la cultura italiana".