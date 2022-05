Ricchiuti: "Champions? Basta scuse coi tifosi, si poteva fare molto meglio!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Adrian Ricchiuti, ex calciatore, tra le tante, di Genoa e Rimini

© foto di Federico De Luca

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Adrian Ricchiuti, ex calciatore, tra le tante, di Genoa e Rimini: "Penso che quando si iniziano a dire certe cose legate all'accontentarsi è perché non si dice la verità. Troppo facile dire che la Champions è un traguardo importante, ma è altrettanto vero che il Napoli aveva tutte le carte in regola per vincere il campionato, ed è inutile raccontare sempre queste chiacchiere alla gente e riempire i tifosi con queste scuse. Si poteva e si doveva fare molto meglio".